Червоний Хрест призупинив роботу в Україні, - Reuters
Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"З міркувань безпеки наші команди сьогодні призупинили роботу", - сказав представник Червоного Хреста в коментарі агентству.
Варто зазначити, що офіційних повідомлень щодо припинення роботи Червоного Хреста в Україні поки що не було. Також подібних повідомлень немає у соціальних мережах представника організації у Києві.
Однак сьогодні у Twitter він написав про те, що під час масованої атаки на Київ російська ракета вдарила поблизу офісу Червоного Хреста.
Як відомо, у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.
Що на даний момент відомо про масовану атаку росіян на Україну - читайте уматеріалі РБК-Україна .
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