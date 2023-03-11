Червоний Хрест відвідав українських полонених в окупованих Горлівці та Донецьку

"У Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами військовослужбовців штурмової бригади "Азов", - йдеться у повідомленні.

Наразі українській стороні відомо місце утримання далеко не всіх "азовців", оскільки після теракту в Оленівці їх порозвозили по різних таборах і тримають ізольовано від інших українських полонених.

"Щодо роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста зазначається, що представникам цієї організації протягом останнього місяця вдалося відвідати місця утримання в Донецьку та Горлівці", - пояснили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Наразі представники Червоного Хреста намагаються потрапити до полонених у Луганській області.