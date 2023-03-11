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Красный Крест посетил украинских пленных в оккупированных Горловке и Донецке

Фото: Красный Крест посетил украинских пленных в оккупированных Горловке и Донецке (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители Международного комитета Красного Креста посетили места содержания украинских пленных в Донецке и Горловке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"В Координационном штабе состоялась встреча с семьями военнослужащих штурмовой бригады "Азов", - говорится в сообщении.

Украинской стороне известно место содержания далеко не всех "азовцев", поскольку после теракта в Еленовке их развозили по разным лагерям и держат изолированно от других украинских пленных.

"О работе Международного комитета Красного Креста отмечается, что представителям этой организации в течение последнего месяца удалось посетить места содержания в Донецке и Горловке", - пояснили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Теперь представители Красного Креста пытаются попасть к пленным в Луганской области.

Ранее президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич посетила Москву с рабочим визитом. Она обсуждала регулярный доступ сотрудников МККК к военнопленным.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в январе заявлял, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получал доступ к пленникам.

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