Червоний Хрест не приїхав на лінію розмежування, де на нього чекала українська делегація

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не приїхали на межу з тимчасово окупованими територіями, хоча на них там чекала українська делегація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Зазначається, що візит на лінію розмежування Україна планувала здійснити разом із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, для того, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до колонії в Оленівці, аби відвідати українських військовополонених.
"Це видалось для МКЧХ складніше ніж просто вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - написав Лубінець.
Він додав, що росіяни продовжують катувати українських захисників під мовчання міжнародних організацій.
"Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують кошти?" - написав омбудсмен.
На думку Лубінця, якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю - вона має бути ліквідована.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Червоний Хрест повинен отримати доступ до колонії в Оленівці, де внаслідок теракту загинули українські полонені, оскільки це входить до його зобов'язань.
Після цього Червоний Хрест поставив вимогу щодо негайного надання йому доступу до всіх військовополонених.
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