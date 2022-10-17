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Красный Крест не приехал на линию разграничения, где его ждала украинская делегация

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Представители Международного комитета Красного Креста не приехали на границу с временно оккупированными территориями, хотя их там ждала украинская делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Отмечается, что визит на линию разграничения Украина планировала совершить вместе с Международным Комитетом Красного Креста для того, чтобы побудить его добиться от России доступа к колонии в Еленовке, чтобы посетить украинских военнопленных.

"Это показалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели", - написал Лубинец.

Он добавил, что россияне продолжают пытать украинских защитников под молчание международных организаций.

"Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и выполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства?" - написал омбудсмен.

По мнению Лубинца, если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику - она должна быть ликвидирована.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест должен получить доступ к колонии в Еленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные, поскольку это входит в его обязательства.

После этого Красный Крест потребовал немедленного предоставления ему доступа ко всем военнопленным.

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Красный КрестДмитрий Лубинец