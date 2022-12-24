На червоній гілці київського метро обмежено рух поїздів: у чому причина

Рух потягів червоною лінією київського метрополітену походить від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
Обмеження пов'язані із тим, що на станції "Лісова" пасажир потрапив під поїзд метро. На місце події викликані медики та правоохоронці.
"Проводиться необхідна робота. Про зміни та поновлення руху поїздів буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні КМДА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві знову відкривають дві центральні станції метро.
Також повідомлялося, що вранці 20 грудня у київському метрополітені в роботі метро стався збій. Причиною цього стали різкі перепади напруги. Через деякий час рух поїздів було відновлено.
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