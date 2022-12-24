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На красной ветке киевского метро ограничено движение поездов: в чем причина

Фото: метро в Киеве работает с ограничениями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Движение поездов по красной линии киевского метрополитена происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Ограничения связаны с тем, что на станции "Лесная" пассажир попал под поезд метро. На место происшествия вызваны медики и правоохранители.

"Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении КГГА.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве снова открывают две центральные станции метро.

Также сообщалось, что утром 20 декабря в киевском метрополитене в работе метро произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения. Спустя некоторое время движение поездов было восстановлено.

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Киевметро