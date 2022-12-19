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У Києві знову відкривають дві центральні станції метро, але є нюанс

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 18:15
У Києві знову відкривають дві центральні станції метро, але є нюанс Фото: у Києві знову відкривають дві центральні станції метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 20 грудня, у Києві відкриють дві центральні станції метро – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Повідомляється, що станція "Хрещатик" поки що працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик. Вестибюлі з виходами на вулиці Інститутської та Городецького тимчасово залишаються закритими.

Пересадковий вузол між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" працюватиме за таким графіком:

  • станція "Хрещатик" з 5:40 до 21:35;
  • станція "Майдан Незалежності" з 5:38 до 21:38.

Наразі залишаються закритими дві станції червоної лінії – "Дніпро" та "Гідропарк".

Нагадаємо, у Києві 17 грудня після російського обстрілу метро працювало як укриття. Замість поїздів у столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.

Також сьогодні стало відомо, що у Києві вирішили відкрити дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були закриті з початку повномасштабної війни. Станції почнуть працювати вже з 20 грудня.

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