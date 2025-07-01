У червні ППО знищила більше 4,7 тисяч повітряних цілей: розкриті цифри

Протягом червня протиповітряна оборона (ППО) Сил оборони знищила 4750 повітряних цілей, серед яких тисячі ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Протягом червня ППО знищила:
Українська авіація загалом здійснила 895 вильотів, серед яких:
Зокрема авіація Сил оборони протягом червня:
Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює територію України, зокрема цивільну інфраструктуру. Найбільше страждають прифронтові області - Харківська, Донецька, Херсонська, Запорізька. Обстріли відбуваються системно.
Для атак росіяни застосовують широкий спектр озброєння: балістичні й крилаті ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), а також ударні дрони.
До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 1 липня росіяни запустили 52 дрони. До відбиття атаки була залучена авіація.
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