ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Вівторок 01 липня 2025 09:45
UA EN RU
Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) запустила 52 безпілотних літальних апарати (БпЛА). До відбиття атаки залучалась авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки дрони летіли з трьох напрямків: Брянська, Міллерово й Проморсько-Ахтарська.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку знешкоджено 47 ворожих дронів типу Shahed на півночі та сході країни, серед яких:

  • 14 були збиті вогневими засобами ураження;
  • 33 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Під час атаки зафіксовано влучанням засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а падіння збитих - на 1 локації.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно застосовує ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони та артилерію для обстрілів території України.

До атак дронами ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 30 червня, росіяни запустили 107 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ ППО
Новини
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду