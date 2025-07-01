Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО
Російська Федерація (РФ) запустила 52 безпілотних літальних апарати (БпЛА). До відбиття атаки залучалась авіація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки дрони летіли з трьох напрямків: Брянська, Міллерово й Проморсько-Ахтарська.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9 ранку знешкоджено 47 ворожих дронів типу Shahed на півночі та сході країни, серед яких:
- 14 були збиті вогневими засобами ураження;
- 33 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Під час атаки зафіксовано влучанням засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а падіння збитих - на 1 локації.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно застосовує ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони та артилерію для обстрілів території України.
До атак дронами ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 30 червня, росіяни запустили 107 безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.