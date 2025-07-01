Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Російська Федерація (РФ) запустила 52 безпілотних літальних апарати (БпЛА). До відбиття атаки залучалась авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки дрони летіли з трьох напрямків: Брянська, Міллерово й Проморсько-Ахтарська. До відбиття атаки залучались: авіація;

підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 9 ранку знешкоджено 47 ворожих дронів типу Shahed на півночі та сході країни, серед яких: 14 були збиті вогневими засобами ураження;

33 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Під час атаки зафіксовано влучанням засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а падіння збитих - на 1 локації.