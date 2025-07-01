В июне ПВО уничтожила более 4,7 тысяч воздушных целей: раскрыты цифры

В течение июня противовоздушная оборона (ПВО) Сил обороны уничтожила 4750 воздушных целей, среди которых тысячи ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В течение июня ПВО уничтожила:
Украинская авиация в целом осуществила 895 вылетов, среди которых:
В частности авиация Сил обороны в течение июня:
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает территорию Украины, в том числе гражданскую инфраструктуру. Больше всего страдают прифронтовые области - Харьковская, Донецкая, Херсонская, Запорожская. Обстрелы происходят системно.
Для атак россияне применяют широкий спектр вооружения: баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБы), артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также ударные дроны.
К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 1 июля россияне запустили 52 дрона. К отражению атаки была привлечена авиация.
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