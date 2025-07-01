У червні ППО знищила більше 4,7 тисяч повітряних цілей: розкриті цифри
Протягом червня протиповітряна оборона (ППО) Сил оборони знищила 4750 повітряних цілей, серед яких тисячі ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Протягом червня ППО знищила:
- 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
- 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 27 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2453 ударні БпЛА типу Shahed;
- 659 розвідувальних БпЛА;
- 1479 БпЛА інших типів.
Українська авіація загалом здійснила 895 вильотів, серед яких:
- близько 580 - на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 220 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Зокрема авіація Сил оборони протягом червня:
- знищила 646 повітряних цілей;
- уражала командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює територію України, зокрема цивільну інфраструктуру. Найбільше страждають прифронтові області - Харківська, Донецька, Херсонська, Запорізька. Обстріли відбуваються системно.
Для атак росіяни застосовують широкий спектр озброєння: балістичні й крилаті ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), а також ударні дрони.
До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 1 липня росіяни запустили 52 дрони. До відбиття атаки була залучена авіація.
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