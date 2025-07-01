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У червні ППО знищила більше 4,7 тисяч повітряних цілей: розкриті цифри

Вівторок 01 липня 2025 15:55
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У червні ППО знищила більше 4,7 тисяч повітряних цілей: розкриті цифри Ілюстративне фото: у червні ППО знищила більше 4,7 тисяч повітряних цілей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом червня протиповітряна оборона (ППО) Сил оборони знищила 4750 повітряних цілей, серед яких тисячі ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Протягом червня ППО знищила:

  • 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
  • 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 27 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2453 ударні БпЛА типу Shahed;
  • 659 розвідувальних БпЛА;
  • 1479 БпЛА інших типів.

Українська авіація загалом здійснила 895 вильотів, серед яких:

  • близько 580 - на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 220 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Зокрема авіація Сил оборони протягом червня:

  • знищила 646 повітряних цілей;
  • уражала командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює територію України, зокрема цивільну інфраструктуру. Найбільше страждають прифронтові області - Харківська, Донецька, Херсонська, Запорізька. Обстріли відбуваються системно.

Для атак росіяни застосовують широкий спектр озброєння: балістичні й крилаті ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), а також ударні дрони.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 1 липня росіяни запустили 52 дрони. До відбиття атаки була залучена авіація.

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