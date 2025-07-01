У червні ППО знищила більше 4,7 тисяч повітряних цілей: розкриті цифри

Ілюстративне фото: у червні ППО знищила більше 4,7 тисяч повітряних цілей (Getty Images)

Протягом червня протиповітряна оборона (ППО) Сил оборони знищила 4750 повітряних цілей, серед яких тисячі ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Протягом червня ППО знищила: 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;

14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

12 крилатих ракет "Калібр";

13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

27 крилатих ракет "Іскандер-К"

2453 ударні БпЛА типу Shahed;

659 розвідувальних БпЛА;

1479 БпЛА інших типів. Українська авіація загалом здійснила 895 вильотів, серед яких: близько 580 - на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 220 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ. Зокрема авіація Сил оборони протягом червня: знищила 646 повітряних цілей;

уражала командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника. Обстріли України з боку Росії Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює територію України, зокрема цивільну інфраструктуру. Найбільше страждають прифронтові області - Харківська, Донецька, Херсонська, Запорізька. Обстріли відбуваються системно. Для атак росіяни застосовують широкий спектр озброєння: балістичні й крилаті ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), а також ударні дрони. До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 1 липня росіяни запустили 52 дрони. До відбиття атаки була залучена авіація.