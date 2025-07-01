В июне ПВО уничтожила более 4,7 тысяч воздушных целей: раскрыты цифры
В течение июня противовоздушная оборона (ПВО) Сил обороны уничтожила 4750 воздушных целей, среди которых тысячи ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В течение июня ПВО уничтожила:
- 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
- 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 27 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2453 ударных БпЛА типа Shahed;
- 659 разведывательных БпЛА;
- 1479 БпЛА других типов.
Украинская авиация в целом осуществила 895 вылетов, среди которых:
- около 580 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 220 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В частности авиация Сил обороны в течение июня:
- уничтожила 646 воздушных целей;
- поражала командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает территорию Украины, в том числе гражданскую инфраструктуру. Больше всего страдают прифронтовые области - Харьковская, Донецкая, Херсонская, Запорожская. Обстрелы происходят системно.
Для атак россияне применяют широкий спектр вооружения: баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБы), артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также ударные дроны.
К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 1 июля россияне запустили 52 дрона. К отражению атаки была привлечена авиация.
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