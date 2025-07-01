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В июне ПВО уничтожила более 4,7 тысяч воздушных целей: раскрыты цифры

Вторник 01 июля 2025 15:55
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В июне ПВО уничтожила более 4,7 тысяч воздушных целей: раскрыты цифры Иллюстративное фото: в июне ПВО уничтожила более 4,7 тысяч воздушных целей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение июня противовоздушная оборона (ПВО) Сил обороны уничтожила 4750 воздушных целей, среди которых тысячи ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В течение июня ПВО уничтожила:

  • 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
  • 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 27 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 2453 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 659 разведывательных БпЛА;
  • 1479 БпЛА других типов.

Украинская авиация в целом осуществила 895 вылетов, среди которых:

  • около 580 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 220 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В частности авиация Сил обороны в течение июня:

  • уничтожила 646 воздушных целей;
  • поражала командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает территорию Украины, в том числе гражданскую инфраструктуру. Больше всего страдают прифронтовые области - Харьковская, Донецкая, Херсонская, Запорожская. Обстрелы происходят системно.

Для атак россияне применяют широкий спектр вооружения: баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБы), артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также ударные дроны.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 1 июля россияне запустили 52 дрона. К отражению атаки была привлечена авиация.

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