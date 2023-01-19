В червні у Лондоні пройде Конференція з питань відновлення України-2023

Цьогорічна Конференція з питань відновлення України (URC 2023) відбудеться у Лондоні 21 та 22 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт конференції.
Конференція стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано.
"Попередня конференція, яка пройшла вперше під час російської агресії проти України, започаткувала принципи Лугано, що заклали основу для відбудови України та об’єднали зусилля всього світу", - зазначається на сайті.
Організатори заявляють, що масштаб потреб щодо відновлення України потребує ще більшої мобілізації держав та приватного сектору.
"Україна вже запропонувала ініціативи для подальшого руху у відбудові відповідно до цих принципів і зобов’язань, незважаючи на обставини війни", - йдеться на сайті.
Нагадаємо, що учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками роботи затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.
Раніше Україна представила план відновлення країни, який розрахований на 10 років.
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