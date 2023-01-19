В июне в Лондоне пройдет Конференция по восстановлению Украины-2023

Конференция станет продолжением цикла ежегодных мероприятий, последняя из которых была проведена Швейцарией совместно с Украиной в Лугано.

"Предыдущая конференция, которая прошла впервые во время российской агрессии против Украины, положила начало принципам Лугано, которые заложили основу для восстановления Украины и объединили усилия всего мира", - отмечается на сайте.

Организаторы заявляют, что масштаб потребностей в восстановлении Украины требует еще большей мобилизации государств и частного сектора.

"Украина уже предложила инициативы для дальнейшего движения в восстановлении в соответствии с этими принципами и обязательствами, несмотря на обстоятельства войны", - говорится на сайте.