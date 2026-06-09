Зеленський зробив заяву про важливе літо і припинення вогню

Перемовини та рішення на самітах на рівні ЄС, групи Семи і НАТО у червні та липні цього року можуть визначити дуже багато у війні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції спільно з естонським колегою Аларом Карісом.
"Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може дійсь щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше, ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важкопораненими", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив і на далекобійному впливі на логістику, нафтопереробку та військове виробництво росіян.
"У тимчасово окупованому Криму та частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек", - підкреслив він.
Президент зауважив, що Європі потрібен сильний голос в перемовинах і бути серед тих, хто ухвалюватиме рішення. Він додав, що до дипломатичних процесів готові підключатись й США.
Зеленський заявив, що першим кроком у завершенні війни має стати припинення вогню з Росією, проте для України це є великим ризиком на деяких ділянках фронту.
"Ідеальне рішення в мирних переговорах - терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити - повне припинення, безумовне, повне припинення вогню - це важливо. А потім дипломати нехай роблять те, на що вони вчились, як кажуть в Україні. Нехай сідають, домовляються", - сказав він.
Водночас глава держави визнав, що припинення вогню - складний процес і воно не запрацює наступного дня після ухвалення.
Зеленський пояснив, що сьогодні є кіл-зони у 20, 30, 40 кілометрів, які збільшуються з розвитком дронних технологій.
"Давайте уявимо собі, що завтра ми сказали припинення вогню. Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо, якщо не буде у нас гарантерів моніторингу припинення вогню. Росія буде користуватись тим, що кіл-зона вже не кіл-зона, бо є припинення вогню, і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик", - зазначив він.
Президент підкреслив, що саме тому України виступає за припинення вогню без жодних умов. За його словами, гарантери, які будуть на перемовинах, мають завести свої моніторингові місії і контролювати реальне припинення вогню.
"Я вважаю, що це перший пункт припинення вогню. Як я вам сказав, який і так сам по собі дуже технологічно непростий. І це перший крок, а інші кроки і мапа, як закінчити війну, все це дипломати нехай працюють", - підкреслив Зеленський.
На його думку, для кращого припинення вогню має відбутись зустріч на рівні лідерів України, Росії, Європи і, бажано, США. При цьому президент зауважив, що країна-агресорка поки не продемонструвала готовність до цього.
Нагадаємо, 4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до російського диктатора, у якому закликав завершити війну шляхом переговорів. Як проміжний етап він запропонував запровадити припинення вогню за принципом "стоїмо там, де стоїмо".
Водночас глава Кремля заявив, що поки не бачить потреби в особистій зустрічі із Зеленським, але назвав умову, за якої такі переговори можуть відбутися.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп, своєю чергою, висловив думку, що Україна та Росія мають самостійно вирішувати питання завершення війни.