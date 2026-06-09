Зеленський зробив заяву про важливе літо і припинення вогню

"Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може дійсь щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше, ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важкопораненими", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив і на далекобійному впливі на логістику, нафтопереробку та військове виробництво росіян.

"У тимчасово окупованому Криму та частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек", - підкреслив він.

Президент зауважив, що Європі потрібен сильний голос в перемовинах і бути серед тих, хто ухвалюватиме рішення. Він додав, що до дипломатичних процесів готові підключатись й США.

Ризики припинення вогню з РФ

Зеленський заявив, що першим кроком у завершенні війни має стати припинення вогню з Росією, проте для України це є великим ризиком на деяких ділянках фронту.

"Ідеальне рішення в мирних переговорах - терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити - повне припинення, безумовне, повне припинення вогню - це важливо. А потім дипломати нехай роблять те, на що вони вчились, як кажуть в Україні. Нехай сідають, домовляються", - сказав він.

Водночас глава держави визнав, що припинення вогню - складний процес і воно не запрацює наступного дня після ухвалення.

Зеленський пояснив, що сьогодні є кіл-зони у 20, 30, 40 кілометрів, які збільшуються з розвитком дронних технологій.

"Давайте уявимо собі, що завтра ми сказали припинення вогню. Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо, якщо не буде у нас гарантерів моніторингу припинення вогню. Росія буде користуватись тим, що кіл-зона вже не кіл-зона, бо є припинення вогню, і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик", - зазначив він.

Моніторингові місії в Україні

Президент підкреслив, що саме тому України виступає за припинення вогню без жодних умов. За його словами, гарантери, які будуть на перемовинах, мають завести свої моніторингові місії і контролювати реальне припинення вогню.

"Я вважаю, що це перший пункт припинення вогню. Як я вам сказав, який і так сам по собі дуже технологічно непростий. І це перший крок, а інші кроки і мапа, як закінчити війну, все це дипломати нехай працюють", - підкреслив Зеленський.

На його думку, для кращого припинення вогню має відбутись зустріч на рівні лідерів України, Росії, Європи і, бажано, США. При цьому президент зауважив, що країна-агресорка поки не продемонструвала готовність до цього.