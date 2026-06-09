RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский сделал заявление о важном лете и прекращении огня

14:25 09.06.2026 Вт
3 мин
Каков главный риск для Украины касательно прекращения огня?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Переговоры и решения на саммитах на уровне ЕС, группы Семи и НАТО в июне и июле этого года могут определить очень многое в войне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции совместно с эстонским коллегой Аларом Карисом.

"Нужно четкое движение в дипломатии, чтобы России не казалось, что война еще может что-то принести. Украинские позиции на фронте сильны. Россия теряет ежемесячно больше, чем 30 тысяч своих солдат убитыми и тяжелоранеными", - отметил глава государства.

Зеленский отметил и дальнобойное влияние на логистику, нефтепереработку и военное производство россиян.

"Во временно оккупированном Крыму и части регионов России уже дефицит бензина и местами нет нормальной связи. Российский бюджет с пробоинами. Надо давить дальше и вывести Россию на дипломатический трек", - подчеркнул он.

Читайте также: Зеленский назвал "самый быстрый путь" к миру с Россией

Президент отметил, что Европе нужен сильный голос в переговорах и быть среди тех, кто будет принимать решения. Он добавил, что к дипломатическим процессам готовы подключаться и США.

Риски прекращения огня с РФ

Зеленский заявил, что первым шагом в завершении войны должно стать прекращение огня с Россией, однако для Украины это является большим риском на некоторых участках фронта.

"Идеальное решение в мирных переговорах - срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать - полное прекращение, безусловное, полное прекращение огня - это важно. А потом дипломаты пусть делают то, на что они учились, как говорят в Украине. Пусть садятся, договариваются", - сказал он.

В то же время глава государства признал, что прекращение огня - сложный процесс и оно не заработает на следующий день после принятия.

Зеленский пояснил, что сегодня есть кил-зоны в 20, 30, 40 километров, которые увеличиваются с развитием дронных технологий.

"Давайте представим себе, что завтра мы сказали прекращение огня. Что будет делать Россия, мы прекрасно понимаем, если не будет у нас гарантеров мониторинга прекращения огня. Россия будет пользоваться тем, что кил-зона уже не кил-зона, потому что есть прекращение огня, и подойдут на 20 километров. На некоторых частях Украины это большой риск", - отметил он.

Мониторинговые миссии в Украине

Президент подчеркнул, что именно поэтому Украина выступает за прекращение огня без всяких условий. По его словам, гаранты, которые будут на переговорах, должны завести свои мониторинговые миссии и контролировать реальное прекращение огня.

"Я считаю, что это первый пункт прекращения огня. Как я вам сказал, который и так сам по себе очень технологически непростой. И это первый шаг, а другие шаги и карта, как закончить войну, все это дипломаты пусть работают", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, для лучшего прекращения огня должна состояться встреча на уровне лидеров Украины, России, Европы и, желательно, США. При этом президент отметил, что страна-агрессор пока не продемонстрировала готовность к этому.

Напомним, 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал завершить войну путем переговоров. В качестве промежуточного этапа он предложил ввести прекращение огня по принципу "стоим там, где стоим".

В то же время глава Кремля заявил, что пока не видит необходимости в личной встрече с Зеленским, но назвал условие, при котором такие переговоры могут состояться.

Отметим, президент США Дональд Трамп, в свою очередь, высказал мнение, что Украина и Россия должны самостоятельно решать вопрос завершения войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиРежим прекращения огняВойна в Украине