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Черный сценарий. Польша частично ужесточает карантин из-за вспышки COVID

Автор: РБК-Украина

Правительство Польши приняло решение ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса. В частности, ограничения будут ужесточены в Мазовецком и Любушском воеводствах.

Об этом сообщает RMF24.

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Так, с понедельника, 15 марта, в воеводствах

За минувшие сутки, 10 марта, в Польше подтвердили 21045 новых случаев коронавируса. Это самый большой показатель с начала 2021 года.

Напомним, по состоянию на 9 марта, в Польше сделали более 4 млн прививок от коронавируса. При этом две дозы вакцины получили более 1,4 млн человек.

Кроме того, ранее в Польше после вакцинации умерли 11 человек. При этом было зафиксировано более чем 1,5 тысячи побочные эффектов от вакцины.

Кроме того, за первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек.

Также РБК-Украина писало, что Польша получила первую партию вакцины фирмы AstraZeneca. В страну поступило 120 тысяч доз.

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Новости Украины ПольшаКарантинКоронавирус
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