В Польше сделали более 4 млн прививок от COVID

В Польше с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали более 4 млн прививок. При этом первую дозу вакцины получили почти 2,6 млн человек, а две дозы - более 1,4 млн человек.

Однако в Министерстве здравоохранения Польши обеспокоены растущим количеством новых заражений коронавирусом и числом госпитализаций COVID-больных. При этом заместитель главы Минздрава Вальдемар Краски заявил, что коронавирусом все чаще болеют молодые люди. "Средний возраст госпитализированных сейчас человек - это 62 года. Группа пожилых людей, которую вакцинируют, как мы видим, уже не болеет, зато болеют молодые лица", - отметил он.