Чорний сценарій. Польща частково посилює карантин через спалах COVID

Уряд Польщі прийняв рішення посилити карантин через спалах коронавірусу. Зокрема, обмеження будуть посилені в Мазовецькому і Любушському воєводствах.

За минулу добу, 10 березня, у Польщі підтвердили 21045 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник з початку 2021 року.

Так, з понеділка, 15 березня, у воєводствах

Нагадаємо, за станом на 9 березня, у Польщі зробили понад 4 млн щеплень від коронавірусу. При цьому дві дози вакцини отримали понад 1,4 млн осіб.

Крім того, раніше у Польщі після вакцинації померли 11 осіб. При цьому було зафіксовано більш ніж 1,5 тисячі побічні ефекти вакцини від.

Крім того, за перші три місяці 2021 року у Польщі планують вакцинувати від коронавірусу 3 млн осіб.

Також РБК-Україна писало, що Польща отримала першу партію вакцини фірми AstraZeneca. У країну надійшло 120 тисяч доз.