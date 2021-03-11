Чорний сценарій. Польща частково посилює карантин через спалах COVID

Уряд Польщі прийняв рішення посилити карантин через спалах коронавірусу. Зокрема, обмеження будуть посилені в Мазовецькому і Любушському воєводствах.
Про це повідомляє RMF24.
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Так, з понеділка, 15 березня, у воєводствах
За минулу добу, 10 березня, у Польщі підтвердили 21045 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник з початку 2021 року.
Нагадаємо, за станом на 9 березня, у Польщі зробили понад 4 млн щеплень від коронавірусу. При цьому дві дози вакцини отримали понад 1,4 млн осіб.
Крім того, раніше у Польщі після вакцинації померли 11 осіб. При цьому було зафіксовано більш ніж 1,5 тисячі побічні ефекти вакцини від.
Крім того, за перші три місяці 2021 року у Польщі планують вакцинувати від коронавірусу 3 млн осіб.
Також РБК-Україна писало, що Польща отримала першу партію вакцини фірми AstraZeneca. У країну надійшло 120 тисяч доз.