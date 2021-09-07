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Чернышов: закон об индустриальных парках поможет запустить новые бизнес-проекты в регионах

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 16:01
Чернышов: закон об индустриальных парках поможет запустить новые бизнес-проекты в регионах Фото: закон об индустриальных парках поможет запустить новые бизнес-проекты в регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада поддержала во втором чтении изменения в закон Украины "Об индустриальных парках". Документ призван создать новые стимулы для регионального развития и стать двигателем для привлечения инвестиций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook.

"За" проголосовали 290 народных избранников.

"Сегодня мы получили законодательную основу, чтобы привлекать дополнительные инвестиции и запускать новые бизнес-проекты в регионах. План действий правительства по развитию индустриальных парков рассчитан на несколько лет. Благодаря его реализации развиваться сеть индустриальных парков по всей стране. Спасибо народных депутатов за поддержку и последовательность в реализации нашей общей цели - эффективного регионального развития и раскрытия экономического потенциала каждой общины", - отметил Алексей Чернышов.

Закон предусматривает внедрение ряда преимуществ для участников индустриальных парков. В частности, компенсацию парков части процентных платежей по кредитам.

Также документ внедряет компенсацию расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям. В то же время государство будет финансировать строительство объектов базовой и смежной инфраструктуры индустриальных парков.

Отметим, что развитие индустриальных парков в этом году было добавлено в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". В 2021 году правительством запланированы инвестиции в развитие инфраструктуры 4 индустриальных парков в размере почти 80 млн грн.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что в 2021 году из Государственного фонда регионального развития будет профинансировано создание инфраструктуры еще четырех индустриальных парков в Украине.

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Алексей Чернышов
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