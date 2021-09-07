Чернишов: закон про індустріальні парки допоможе запустити нові бізнес-проекти в регіонах

Верховна рада підтримала у другому читанні зміни до закону України " Про індустріальні парки ". Документ покликаний створити нові стимули для регіонального розвитку та стати двигуном для залучення інвестицій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова в Facebook.

"За" проголосували 290 народних обранців.

"Сьогодні ми отримали законодавче підґрунтя, аби залучати додаткові інвестиції та запускати нові бізнес-проєкти в регіонах. План дій Уряду стосовно розвитку індустріальних парків розрахований на кілька років. Завдяки його реалізації буде розвиватися мережа індустріальних парків по всій країні. Дякую народним депутатам за підтримку та послідовність у реалізації нашої спільної мети - ефективного регіонального розвитку та розкриття економічного потенціалу кожної громади", - зауважив Олексій Чернишов.

Закон передбачає впровадження низки переваг для учасників індустріальних парків. Зокрема, компенсацію парків частини відсоткових платежів за кредитами.

Також документ впроваджує компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Водночас держава фінансуватиме будівництво об’єктів базової та суміжної інфраструктури індустріальних парків.

Зазначимо, розбудова та розвиток індустріальних парків цьогоріч були додані до програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". У 2021 році Урядом заплановані інвестиції у розбудову інфраструктури 4 індустріальних парків у розмірі майже 80 млн грн.