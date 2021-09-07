Рада приняла закон об индустриальных парках: что он предлагает
Верховная рада Украины приняла закон об индустриальных парках. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Предполагается, что закон позволит упростить создание и строительство индустриальных парков. В частности, новая редакция определяет объекты, которые могут размещаться в индустриальном парке.
Фото: инфографика по закону (t.me/SlugaNarodu_Official)
Также предусматривается компенсация управляющим компаниям и инициаторам строительства индустриальных парков в виде 50% от расходов на подключение и присоединение к электросетям.
Кроме того, участникам индустриальных парков будут компенсировать часть процентных платежей по кредитам; частично компенсировать инвестиции в создание производства, которые были направлены в течение первых трех лет работы в пределах индустриального парка.
Напомним, Минфин прогнозирует ускорение экономики Украины в конце года, в том числе за счет инвестиций.