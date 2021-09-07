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Рада приняла закон об индустриальных парках: что он предлагает

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 14:16
Рада приняла закон об индустриальных парках: что он предлагает Фото: Верховная рада (Виталий Носа/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины приняла закон об индустриальных парках. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Предполагается, что закон позволит упростить создание и строительство индустриальных парков. В частности, новая редакция определяет объекты, которые могут размещаться в индустриальном парке.

Рада приняла закон об индустриальных парках: что он предлагает

Фото: инфографика по закону (t.me/SlugaNarodu_Official)

Также предусматривается компенсация управляющим компаниям и инициаторам строительства индустриальных парков в виде 50% от расходов на подключение и присоединение к электросетям.

Кроме того, участникам индустриальных парков будут компенсировать часть процентных платежей по кредитам; частично компенсировать инвестиции в создание производства, которые были направлены в течение первых трех лет работы в пределах индустриального парка.

Напомним, Минфин прогнозирует ускорение экономики Украины в конце года, в том числе за счет инвестиций.

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