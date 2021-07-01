Чернышов: Рада приняла за основу два законопроекта, направленные на реформу сферы градостроительства

Верховная рада приняла в первом чтении два законопроекта, которые должны обеспечить комплексное реформирование сферы градостроительства.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в Facebook.
"Ключевые для реформы в сфере градостроительства законопроекты №5655 и №5656 приняты в первом чтении! Приветствую решение парламента, которое приближает нас к полноценному завершению важных изменений в градостроительной отрасли. Принятие этих законов обеспечит прозрачность процедур. И мы наконец преодолеем коррупцию, которая десятки лет цвела в сфере архитектурно-строительного контроля. Также принятие законопроектов позволит максимально автоматизировать услуги в этой области", - подчеркнул Алексей Чернышов.
Чернышов также отметил, что для разработки законопроекта был проведен системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства.
В то же время он поблагодарил за плодотворное сотрудничество в разработке законопроекта народных депутатов, представителей Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины, саморегулируемых организаций и строительного рынка.
Предложенные законопроектом № 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" изменения касаются, в частности:
Алексей Чернышов добавил, что законопроект № 5656 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности" должно обеспечить комплексную реформу системы архстройконтроля и системы предоставления административных услуг по государственной регистрации в сфере градостроительной деятельности.
Напомним, что в комитете ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности начала работать рабочая группа по наработке согласованной концепции и подготовке текста законопроекта по совершенствованию положений Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.
Ранее министр Алексей Чернышов сообщил о том, что в Верховной раде зарегистрированы два законопроекта, которые направлены на комплексные изменения в сфере градостроительства.