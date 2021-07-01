Олесій Чернишов: Рада ухвалила за основу два законопроекти, спрямовані на реформу сфери містобудування

"Ключові для реформи у сфері містобудування законопроекти №5655 та №5656 прийнято у першому читанні! Вітаю рішення парламенту, яке наближає нас до повноцінного завершення важливих змін у містобудівній галузі. Прийняття цих законів забезпечить прозорість процедур. І ми нарешті подолаємо корупцію, яка десятки років квітнула у сфері архітектурно-будівельного контролю. Також прийняття законопроєктів дозволить максимально автоматизувати послуги у цій галузі", - наголосив Олексій Чернишов.

Чернишов також зазначив, що для розробки законопроекту було проведено системний аналіз практики реалізації державної політики у сфері містобудування.

Водночас він подякував за плідну співпрацю у розробці законопроекту народним депутатам, представникам Асоціації міст України, Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, саморегулівних організацій та будівельного ринку.

Запропоновані законопроектом № 5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" зміни стосуються, зокрема:

мінімізації паперового документообігу між суб’єктами містобудування;

цифровізації процесів та реєстраційних процедур у будівництві;

розмежування містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду у сфері містобудівної діяльності;

посилення ролі органів місцевого самоврядування - зокрема, вони отримають розширені повноваження за контролем об’єктів будівництва, які будуються самочинно;

визначення учасників будівництва, їх прав та обов’язків, а також відповідальності кожного з них тощо.

Олексій Чернишов додав, що законопроект № 5656 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності" має забезпечити комплексну реформу системи архбудконтролю та системи надання адміністративних послуг з державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності.