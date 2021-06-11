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Чернышов: Рада зарегистрировала законопроекты, необходимые для реформы в сфере градостроительства

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Киев, Пятница 11 июня 2021 16:01
Чернышов: Рада зарегистрировала законопроекты, необходимые для реформы в сфере градостроительства Фото: министр Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Верховной раде зарегистрированы два законопроекта, направленные на комплексные изменения в сфере градостроительства

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов в Facebook.

"Еще одна победа на пути реформирования градостроительной сферы. Верховная рада зарегистрировала соответствующие законопроекты - №5655 и №5656. Документы предусматривают полную диджитализацию всех процессов в строительстве, а также усиления контроля и функций органов местного самоуправления. Под законопроектами подписались 147 и 145 народных депутатов, соответственно, это почти рекордное количество парламентариев, которые изъявили желание и стали соавторами этой реформы. Надеемся на поддержку этих законопроектов со стороны народных депутатов и в зале Верховной рады уже в ближайшее время", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Отметим, речь идет о проектах законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" (реестр. № 5655) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности" (реестр. № 5656).

Министр Алексей Чернышев подчеркнул, что после принятия законопроекта №5655 произойдет ряд важных изменений, в частности, благодаря расширению возможностей Единой государственной электронной системы в сфере строительстве будет минимизирован бумажный документооборот.

Также упростится регистрация прав на выполнение подготовительных и строительных работ, будет пересмотрена система градостроительного контроля. В то же время состоится разграничение полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.

"Рабочая группа профильного комитета ВРУ по доработке законопроекта по реформированию сферы градостроительной деятельности завершила свою работу в сжатые сроки, ведь все участники этого процесса понимали насущную необходимость", - добавила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

Напомним, ранее министр Алексей Чернышов презентовал концепцию законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования государственного регулирования в сфере градостроительства".

Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства согласовал концепцию законопроекта и приняла решение рекомендовать комитету ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создать рабочую группу для его доработки с целью дальнейшего внесения на рассмотрение Верховной рады .

Соответствующую рабочую группу возглавила народный депутат, заместитель председателя комитета ВР Елена Шуляк. В рабочую группу также вошли заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, народные депутаты - члены комитета, представители Минрегиона, Мінцифри и Минюста.

Так же, как писало РБК-Украина, ранее министр Алексей Чернышов презентовал законопроект по комплексной термомодернизации зданий.

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