Чернышов: Рада поддержала законопроекты, обеспечивающие фискальные стимулы для индустриальных парков

Верховная рада приняла в первом чтении два законопроекта №5688 и №5689, предусматривающих ряд фискальных стимулов для инвесторов в индустриальные парки (ИП). В частности, речь идет об освобождении от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирования в развитие инвестиционного проекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook .

"Фискальные стимулы являются одними из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в индустриальные парки. Предложенные изменения в налоговый и таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в достатке, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослую жизнь для каждой общины. Шагаем к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Законопроект №5688 предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, документ предусматривает:

освобождение от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет за его реинвестирование в развитие инвестиционного проекта;

освобождение от обложения НДС нового оборудования (оборудования) для собственного использования;

установление льгот по налогу на недвижимость по решению органов местного самоуправления;

установление ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньше, чем земельный налог (по решению органов местного самоуправления);

освобождения от уплаты земельного налога (по решению органов местного самоуправления).

В то же время законопроект № 5689 вносит изменения в Таможенный кодекс Украины - документ призван освободить от налогообложения пошлиной нового оборудования (оборудования), ввозимого участниками индустриальных парков для собственного использования.