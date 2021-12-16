Чернышов: Рада поддержала законопроекты, обеспечивающие фискальные стимулы для индустриальных парков

Верховная рада приняла в первом чтении два законопроекта №5688 и №5689, предусматривающих ряд фискальных стимулов для инвесторов в индустриальные парки (ИП). В частности, речь идет об освобождении от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирования в развитие инвестиционного проекта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook.
"Фискальные стимулы являются одними из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в индустриальные парки. Предложенные изменения в налоговый и таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в достатке, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослую жизнь для каждой общины. Шагаем к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.
Законопроект №5688 предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, документ предусматривает:
В то же время законопроект № 5689 вносит изменения в Таможенный кодекс Украины - документ призван освободить от налогообложения пошлиной нового оборудования (оборудования), ввозимого участниками индустриальных парков для собственного использования.
Отметим, в начале октября этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ЗУ "Об индустриальных парках" (№4416-1). Документ вводит финансовые, инфраструктурные и институционные стимулы.
Как сообщалось, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что сеть из 25 индустриальных парков в Украине создаст более 50 тыс. рабочих мест.