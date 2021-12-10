Чернышов: сеть из 25 индустриальных парков в Украине создаст более 50 тысяч рабочих мест

В ближайшие годы Кабмин планирует построить инфраструктуру для создания не менее 25-ти индустриальных парков. Такая сеть способна обеспечить для страны дополнительно более 50 тыс. рабочих мест и еще 150-200 тыс. в смежных отраслях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook .

"Сеть из не менее 25-ти индустриальных парков создаст более 50 тыс. рабочих мест. Это не учитывая занятость людей в смежных отраслях. Речь идет о мультипликаторе в экономике. Ведь одно рабочее место в индустриальном парке создает 3-4 рабочих места в смежных секторах - строительстве, логистике, консалтинге. Также важно, чтобы в индустриальных парках делали акцент на изготовлении товаров с высокой добавленной стоимостью. В результате такие площадки уже в ближайшей перспективе способны будут раскрыть экономический, научный и инвестиционный потенциал общин и стать своеобразной "прививкой" против трудовой миграции", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ЗУ №4416-1 "Об индустриальных парках". Документ внедряет финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы для инвесторов в индустриальные парки (ИП).

На данный момент ожидаются для рассмотрения в первом чтении законопроекты №5688 и №5689, которые введут фискальные стимулы. Речь идет об освобождении от налога на прибыль резидентов индустриальных парков на десять лет при его реинвестировании в развитие, освобождении от налогообложения пошлиной и НДС ввоза нового оборудования для собственного использования, установлении льгот по налогу на недвижимость по решению общины.