Чернишов: Рада підтримала законопроекти, що забезпечують фіскальні стимули для індустріальних парків

"Фіскальні стимули є одними з ключових мотиваторів, які може запропонувати держава для залучення інвестицій в індустріальні парки. Запропоновані зміни до податкового та митного кодексів допоможуть залучити іноземні інвестиції. У результаті, в регіонах з’являться нові підприємства та робочі місця. І коли робочі місця з’являються в достатку, це і є справжнє доросле життя. Доросле життя для кожної громади. Крокуємо до посилення економіки як в окремих регіонах, так і в країні в цілому", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Законопроект № 5688 передбачає зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, документ передбачає:

звільнення від податку на прибуток резидентів ІП на 10 років за його реінвестування в розвиток інвестиційного проєкту;

звільнення від оподаткування ПДВ нового устаткування (обладнання) для власного використання;

встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням органів місцевого самоврядування;

встановлення ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж земельний податок (за рішенням органів місцевого самоврядування);

звільнення від сплати земельного податку (за рішенням органів місцевого самоврядування).

Водночас законопроект № 5689 вносить зміни до Митного кодексу України - документ покликаний звільнити від оподаткування митом нового устаткування (обладнання), що ввозиться учасниками індустріальних парків для власного використання.