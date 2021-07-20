Чернышов: Кабмин планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков за три года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook.

"В течение ближайших трех лет правительство планирует построить инфраструктуру для сети из двадцати пяти индустриальных парков за государственные средства. Это обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест в смежных отраслях экономики. Хочу отметить, что индустриальные парки - это также площадки для инвестиций украинцами из-за границы. Их преимуществами, в частности, является низкий "барьер входа" и удобство для новых инвестиций", - подчеркнул министр Алексей Чернышев.

Алексей Чернышев подчеркнул, пока Минрегион совместно с Комитетом по экономическому развитию Верховной рады, Минэкономики и экспертной средой подготовили ко второму чтению законопроект 4416-1 об изменениях в базовый закон об индустриальных парках. Для создания базовой инфраструктуры и экономических стимулов. В частности, документ предусматривает поддержку развития индустриальных парков через:

строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальных парков за счет государственного бюджета;

компенсацию процентных платежей по кредитам на хозяйственную деятельность и обустройство этих парков.

Для обеспечения налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков зарегистрированы соответствующие законопроекты 5688 и 5689. Речь идет об освобождении от налога на прибыль резидентов индустриальных парков на десять лет по его реинвестированию в развитие, освобождение от обложения пошлиной и НДС, ввоз нового оборудования для собственного использования, установление льгот по налогу на недвижимость по решению общины.

Во время пресс-конференции, которая состоялась после панельной дискуссии, глава Минрегиона Алексей Чернышов отметил важность развития Центров креативной экономики. На платформе подобных центров будут создавать ІТ-школы и креативные пространства для обучения и коворкинга. Центры помогут развивать уникальные экосистемы поддержки высокотехнологичного бизнеса в регионах.

"Мы должны заинтересовать молодежь, создать условия для смарт-предпринимательства, научить зарабатывать интеллектом", - отметил Алексей Чернышов.

Сейчас запланирована реализация пилотных проектов по созданию центров креативной экономики в Кривом Роге и в сотрудничестве с "Укроборонпромом" - в Черкассах.

Як повернути українців додому — на форумі «Україна 30» говорили про ситуацію на ринку праці та державну візію з... Posted by Олексій Чернишов on Tuesday, July 20, 2021

Отметим, первая панельная сессия форума была посвящена государственной визии по возвращению трудовых мигрантов. В дискуссии приняли участие первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Алексей Любченко, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Португальской Республике Инна Огнивец, директор института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова и народный депутат Леся Забуранная.