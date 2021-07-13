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Раде рекомендуют упростить создание индустриальных парков в Украине

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Украина, Вторник 13 июля 2021 16:54
Раде рекомендуют упростить создание индустриальных парков в Украине Фото: Рада может упростить создание индустриальных парков в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют упростить создание индустриальных парков в Украине. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует принять во втором чтении соответствующий законопроект №4416-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

При подготовке законопроекта ко второму чтению подали 254 поправки, из них полностью, частично или редакционно предлагается учесть 95, отклонить - 159 поправок.

Глава комитета Дмитрий Наталуха отметил, что ко второму чтению закон значительно усовершенствовали.

"Расширен перечень стимулов для парков. Вместо компенсации 50% подключения к электросетям, будут компенсироваться подключения ко всем коммуникациям; сохранена компенсация процентных ставок по кредитам для обустройства парков; заложено выделение минимум двух миллиардов ежегодно на стимулирование парков", - сказал Наталуха.

Также усовершенствовали процедуру создания и включения в реестр; предусмотрели меры предосторожности против возможных злоупотреблений при использовании стимулов.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения во втором чтении принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридическим обработкой", - указано в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот закон в первом чтении в середине апреля.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания законопроект о перезапуске работы индустриальных парков.

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индустриальные парки Верховная рада
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