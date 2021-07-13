Верховной раде рекомендуют упростить создание индустриальных парков в Украине. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует принять во втором чтении соответствующий законопроект №4416-1.

При подготовке законопроекта ко второму чтению подали 254 поправки, из них полностью, частично или редакционно предлагается учесть 95, отклонить - 159 поправок.

Глава комитета Дмитрий Наталуха отметил, что ко второму чтению закон значительно усовершенствовали.

"Расширен перечень стимулов для парков. Вместо компенсации 50% подключения к электросетям, будут компенсироваться подключения ко всем коммуникациям; сохранена компенсация процентных ставок по кредитам для обустройства парков; заложено выделение минимум двух миллиардов ежегодно на стимулирование парков", - сказал Наталуха.

Также усовершенствовали процедуру создания и включения в реестр; предусмотрели меры предосторожности против возможных злоупотреблений при использовании стимулов.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения во втором чтении принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридическим обработкой", - указано в сообщении.