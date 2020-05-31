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"Чорні ящики" збитого літака МАУ можуть відправити у Францію

Новини » Суспільство     31.05.2020 - 16:47
"Чорні ящики" збитого літака МАУ можуть відправити у Францію
Фото: аварія літака МАУ у Тегерана (twitter.com / SZimpas)

Іран повідомив про затримку з відповіддю української сторони

Іран відмовився відправляти Україні "чорні ящики" збитого літака "Міжнародних авіаліній України". Замість цього бортові самописці можуть бути відправлені до Франції.

Про це повідомляє іранське видання ISNA.

Наголошується, що на такий крок іранський уряд може піти у зв'язку з затримкою відповіді з української сторони.

"У відповідь на затримку української сторони Іран, швидше за все, відправить чорний ящик українського літака до Франції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими вранці 8 січня під час зльоту з аеропорту Тегерана. Рейс планувався в Київ. Тоді загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Відповідальність за катастрофу взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Аналіз "чорних скриньок" літака МАУ був відкладений у квітні через пандемії коронавіруса. При цьому уряд Ірану направив в Міністерство закордонних справ України проект меморандуму про взаєморозуміння. Він зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані.

Раніше РБК-Україна писало, що у МЗС України не виключили можливості звернення в Міжнародний суд ООН у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані.

Також повідомлялося, що в Ірані назвали оператора ракетної системи винним у катастрофі.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофаІранЧерный ящик
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