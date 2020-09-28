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"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней

Автор: Игорь Литвиненко

Эксперты Государственного бюро расследований начали расшифровку бортовых самописцев самолета АН-26, который потерпел крушение под Харьковом. Процесс расшифровки займет 3-5 дней.

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Об этом в Facebook заявил глава правительственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский.

По его словам, "черные ящики" АН-26 находятся в удовлетворительном состоянии.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - написал Уруский.

Напомним, военный самолет АН-26 ВСУ потерпел крушение в пятницу вечером вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.

Как писало РБК-Украина, вчера спасатели закончили работу на месте авиакатастрофы АН-26 под Харьковом.

Также сообщалось, что идентификация тел погибших в крушении АН-26 займет до трех недель.

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Новости Украины авиакатастрофаАН-26Черный ящик