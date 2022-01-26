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Под Черновцами изъяли 6500 л спирта и поддельного алкоголя на миллион гривен

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Черновицкая область, Среда 26 января 2022 14:58
Под Черновцами изъяли 6500 л спирта и поддельного алкоголя на миллион гривен Фото: подпольный цех с поддельным алкоголем разоблачили под Черновцами (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Черновицкой области полицейские изъяли фальсифицированный алкоголь. Общая стоимость поддельных спиртных напитков достигает миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полиция в ходе проведения операции "Акциз" в подпольном цеху изъяла более 6500 литров спирта и готовой к продаже продукции. Также обнаружили 5000 марок акцизного налога с признаками подделки.

По данным следствия, в группу входили пятеро местных жителей. Они изготовляли и продавали продукцию под видом известных украинских марок, используя поддельные марки акцизного налога. Купить поддельный алкоголь можно было в так называемых "наливайках".

Полицейские провели обыски дома у членов банды и в цеху, где обнаружили и изъяли 1500 литров готовой к продаже продукции, 852 бутылки водки разных торговых марок, 216 сигаретных блоков, пустую тару, упаковочные материалы и оборудование для изготовления фейкового алкоголя.

Фото: полицейские разоблачили подпольный цех по подделке спиртных напитков (mvs.gov.ua)

Напомним, купить сигареты "теневого" происхождения в нелегальной точке можно даже после того, как полиция приезжает на место такой торговли и составляет протокол о нарушении.

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