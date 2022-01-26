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Під Чернівцями вилучили 6500 л спирту та підробленого алкоголю на мільйон гривень

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Чернівецька область, Середа 26 січня 2022 14:58
Під Чернівцями вилучили 6500 л спирту та підробленого алкоголю на мільйон гривень Фото: підпільний цех з підробленим алкоголем викрили під Чернівцями (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Чернівецькій області поліцейські вилучили фальсифікований алкоголь. Загальна вартість підроблених спиртних напоїв досягає мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Поліція під час проведення операції "Акциз" у підпільному цеху вилучила понад 6500 літрів спирту та готової до продажу продукції. Також виявили 5000 марок акцизного податку з ознаками підробки.

За даними слідства, до групи входили п'ятеро місцевих жителів. Вони виготовляли та продавали продукцію під виглядом відомих українських марок, використовуючи підроблені марки акцизного податку. Купити підроблений алкоголь можна було у так званих "наливайках".

Поліцейські провели обшуки будинку у членів банди та в цеху, де виявили та вилучили 1500 літрів готової до продажу продукції, 852 пляшки горілки різних торгових марок, 216 сигаретних блоків, порожню тару, пакувальні матеріали та обладнання для виготовлення фейкового алкоголю.

Фото: поліцейські викрили підпільний цех із підробки спиртних напоїв (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, купити сигарети "тіньового" походження у нелегальній точці можна навіть після того, як поліція приїжджає на місце такої торгівлі та складає протокол про порушення.

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