В Черновцах жену пациента с коронавирусом забрали в обсервацию из-за протестов

Заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук заявила, что жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жильцов дома, где проживает женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам Полищук, что для содержания женщины в обсервации никаких медицинских оснований нет.

"Мы женщину забрали. Она раздражена и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила она.

Заместитель директора департамента подчеркнула, что "для отправления женщины на обсервацию нет медицинских показателей - это чисто социальные причины".

Полищук также отметила, что не будет разглашать, куда увезли женщину ради ее безопасности.

Напомним, в Украине врачи выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у жителя Черновцов, который недавно вернулся из-за границы.

По данным Министерства охраны здоровья, инфицированным украинцем могли контактировать до 10 человек.