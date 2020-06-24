В Черновцах затопило улицы и крупнейший рынок

Сегодня ночью уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку. В результате чего затопило улицы, коммунальное предприятие города "Калиновский рынок" и частный рынок.

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Кроме того, гидрометцентр прогнозирует, что пиковый показатель прибытия реки, который может нести угрозу для рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять 6 метров.

Также глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук написал на своей странице в Facebook, что в области работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"В случае необходимости, звоните на "горячую линию" +30989362550", - написал он.

Сообщается, что на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка 680-730 см над нулем поста.

Напомним, опубликовано видео последствий паводков в Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что в западные области отправили Нацгвардию и авиацию МВД.