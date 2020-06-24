У Чернівцях затопило вулиці і найбільший ринок

Сьогодні вночі рівень води у річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку. В результаті чого затопило вулиці, комунальне підприємство міста "Калинівський ринок" та приватний ринок.

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Крім того, гідрометцентр прогнозує, що піковий показник прибуття річки, що може нести загрозу для ринку, очікується сьогодні приблизно в обідній час. Він може становити 6 метрів.

Також голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук написав на своїй сторінці в Facebook, що в області працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"У разі необхідності, телефонуйте на "гарячу лінію" +30989362550", - написав він.

Повідомляється, що на річці Прут - пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку 680-730 см над нулем поста.

Нагадаємо, опубліковано відео наслідків паводків в Івано-Франківській області.

Також повідомлялося, що у західні області відправили Нацгвардію і авіацію МВС.