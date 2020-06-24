В западные области отправили Нацгвардию и авиацию МВД

По прогнозу ГСЧС, осложнения погодных условий будут наблюдаться еще несколько дней
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для помощи людям в западных областях были задействованы дополнительные силы и авиация МВД. Сейчас они занимаются укреплением берегов, эвакуируют пострадавших, откачивают воду и осуществляют воздушный и наземный мониторинг.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По словам министра МВД, из западных регионов уже эвакуировали 400 человек, однако жертвами непогоды стали трое человек.
"Моим решением в эти области направлены приданные силы: 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды", - заявил Аваков.
Также он добавил, что с 22 июня его решением в регионах, которые страдают от паводков, введены чрезвычайные меры безопасности.
В общем к устранению последствий непогоды были привлечены более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, из них 110 гвардейцев горно-патрульной роты занимаются мониторингом. Также для наблюдений будут привлекать самолеты Diamond ГНСУ.
По прогнозу ГСЧС, осложнения погодных условий будут наблюдаться еще несколько дней.
Напомним, по состоянию на сегодня из-за непогоды 120 населенных пунктов в западной Украине осталось без света и еще 187 были подтоплены.
Кроме того, в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из-за непогоды в результате наводнений.
Также сегодня там ожидается пик непогоды, которая сопровождается наводнениями и оползнями.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Андрей Козловский