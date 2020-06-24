В западные области отправили Нацгвардию и авиацию МВД

Фото: Денис Шмигаль и Арсен Аваков (dsns.gov.ua)

По прогнозу ГСЧС, осложнения погодных условий будут наблюдаться еще несколько дней

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для помощи людям в западных областях были задействованы дополнительные силы и авиация МВД. Сейчас они занимаются укреплением берегов, эвакуируют пострадавших, откачивают воду и осуществляют воздушный и наземный мониторинг.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам министра МВД, из западных регионов уже эвакуировали 400 человек, однако жертвами непогоды стали трое человек.

"Моим решением в эти области направлены приданные силы: 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды", - заявил Аваков.

Также он добавил, что с 22 июня его решением в регионах, которые страдают от паводков, введены чрезвычайные меры безопасности.

В общем к устранению последствий непогоды были привлечены более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, из них 110 гвардейцев горно-патрульной роты занимаются мониторингом. Также для наблюдений будут привлекать самолеты Diamond ГНСУ.

По прогнозу ГСЧС, осложнения погодных условий будут наблюдаться еще несколько дней.

Напомним, по состоянию на сегодня из-за непогоды 120 населенных пунктов в западной Украине осталось без света и еще 187 были подтоплены.

Кроме того, в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из-за непогоды в результате наводнений.

Также сегодня там ожидается пик непогоды, которая сопровождается наводнениями и оползнями.

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Автор: Андрей Козловский