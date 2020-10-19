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В Черновцах власти решили не закрывать детсады, несмотря на "красную зону"

Черновцы, Понедельник 19 октября 2020 17:58
В Черновцах власти решили не закрывать детсады, несмотря на "красную зону"
Фото: дети в детсаду (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Власти Черновцов решили не закрывать детские сады, несмотря на нахождение города в "красной зоне" карантина. При этом они будут работать на 60% от максимально возможной загруженности.

Такое решение приняли на заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета, передает "Укринформ".

"Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования - есть требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит ", - заявил во время заседания секретарь горсовета Василий Продан.

Члены исполкома поддержали предложение и разрешили работу детских садов в условиях заполненности не более чем на 60%. Детские сады в Черновцах могут открыться уже с завтрашнего дня, 20 октября.

Напомним, согласно новому зонированию адаптивного карантина Черновцы находятся в "красной зоне".

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области 40% школ находятся на дистанционном обучении.

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