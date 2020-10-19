У Чернівцях влада вирішила не закривати дитсадки, попри "червону зону"

Фото: діти в дитсадку (РБК-Україна)

Влада Чернівців вирішили не закривати дитячі садки, попри перебування міста в "червоній зоні" карантину. При цьому вони будуть працювати на 60% від максимально можливої завантаженості.

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради, передає "Укрінформ".

"Сьогодні у нас не відкрилися дитячі садки. Позиція управління освіти - є вимога Державної комісії з ТЕБ та НС, проте немає іншого рішення з боку органу місцевого самоврядування. Відповідно, пропоную, врахувати пропозицію голови профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За його словами, навіть при найгіршому сценарії, закривати дитячі садки та молодші класи школи не варто", - заявив під час засідання секретар міськради Василь Продан.

Члени виконкому підтримали пропозицію і дозволили роботу дитячих садків в умовах заповнення не більше ніж на 60%. Дитячі садки в Чернівцях можуть відкритися вже з завтрашнього дня, 20 жовтня.

Нагадаємо, згідно з новим зонування адаптивного карантину Чернівці знаходяться у "червоній зоні".

Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області 40% шкіл знаходяться на дистанційному навчанні.