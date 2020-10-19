В Черновицкой области 40% школ находятся на дистанционном обучении

Фото: школьники (УНИАН)

В Черновицкой области 158 учебных заведений находятся на дистанционном обучении. При этом на очной форме обучения находятся 126 школ, что составляет 32%.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Черновицкой областной государственной администрации.

При этом отмечается, что ученики 10 учреждений общего среднего образования учатся по смешанной форме, а еще четыре школы работают в две смены.

Кроме того, на каникулах находятся 104 учебных заведения.

Также отмечается, что на сегодня коронавирусом болеют 49 школьников, а также 154 человека педагогического и технического персонала.

Напомним, согласно новому зонированию адаптивного карантина Черновцы находятся в "красной зоне".

Кроме того, в Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина. В "красный" список попала и Кировоградская область.

Добавим, что глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак рассказал, пойдут ли дети в школу с ноября.