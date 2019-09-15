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В Черновцах в результате лобового столкновения двух авто погибли супруги

Новости » Происшествия    15.09.2019 - 00:20
В Черновцах в результате лобового столкновения двух авто погибли супруги
Фото: место аварии (cv.npu.gov.ua)

Еще двое человек попали в больницу

В Черновцах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) по улице Героев Майдана, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Правоохранители установили, что 34-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 65-летнего черновчанина.

От полученных во время столкновения травм водитель ВАЗа и его 59-летняя жена погибли на месте аварии. Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Еще одного 42-летнего пассажира автомобиля ВАЗ, медики осмотрели и отпустили домой.

С телесными повреждениями в больницу госпитализировали водителя иномарки и его 37-летнего пассажира.

Фото: место аварии (cv.npu.gov.ru)

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.

Напомним, в Ивано-Франковской области на автодороге "Мукачево-Львов" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля, в результате чего погибли 2 человека.

Ранее сообщалось, что в Херсоне произошло столкновения двух маршруток с пассажирами.

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