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В Херсоне столкнулись две маршрутки с пассажирами

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 16:05
В Херсоне столкнулись две маршрутки с пассажирами
Фото: место происшествия (Информатор Херсон)

В соцсетях очевидцы сообщают, что "скорая" еще не приехала

В Херсоне на улице Университетской столкнулись две маршрутки с пассажирами, есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Херсон онлайн".

Люди с места происшествия в соцсети сообщают о пострадавших, однако не уточняют, сколько человек получили травмы. В то же время очевидцы отмечают, что уже прибыли патрульные полицейские, однако кареты скорой помощи до сих пор нет.

Фото: место ДТП

Полиция Херсонской области пока не сообщает подробностей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Чернигове отпустили депутата, который устроил смертельное ДТП. За рулем Mazda 626, которую местные СМИ зафиксировали на месте трагедии, был депутат от партии "Демократический альянс" Ярослав Ковтун. Его выпустили в связи с постановлением прокуратуры.

Напомним, в Киеве на улице Вадима Гетьмана скорая помощь с ребенком попала в ДТП с участием автомобиля Peugeot и скорой помощи, которая везла ребенка в больницу.

Отметим, что в Лондоне случилось дорожно-транспортное происшествие с бывшей руководительницей Национального банка Украины Валерией Гонтарєвою. Ее сбил автомобиль. Виновника аварии сразу после совершения наезда допросили.

В Чернигове отпустили устроившего смертельное ДТП депутата В Турции перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие
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