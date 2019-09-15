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В Чернівцях унаслідок лобового зіткнення двух авто загинуло подружжя

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 00:20
В Чернівцях унаслідок лобового зіткнення двух авто загинуло подружжя
Фото: місце аварії (cv.npu.gov.ua)

Ще двоє людей потрапили в лікарню

У Чернівцях сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) по вулиці Героїв Майдану, унаслідок якої загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Правоохоронці встановили, що 34-річний водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком ВАЗ-2106 під керуванням 65-річного чернівчанина.

Від отриманих під час зіткнення травм водій ВАЗу та його 59-річна дружина загинули на місці аварії. Тіла померлих направлено на судово-медичну експертизу. Ще одного 42-річного пасажира автомобіля ВАЗ медики оглянули та відпустили додому.

З тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізовано водія іномарки та його 37-річного пасажира.

Фото: місце аварії (cv.npu.gov.ua)

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на транспортні засоби.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області на автодорозі "Мукачево-Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автомобіля, в результаті чого загинули 2 людини.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні сталося зіткнення двох маршруток з пасажирами.

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