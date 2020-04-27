В Черновцах после протестов разрешили работу продуктовых рынков

В Черновцах, несмотря на карантин, разрешили работу продуктовых рынков. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, после массовых протестов предпринимателей под стенами Черновицкой ОГА, члены исполнительного комитета городского совета на внеочередном заседании решили позволить работать рынкам города. За такое решение проголосовали все члены исполнительного комитета, включая мэр Черновцов Алексеем Каспруком.

Проект решения предусматривает ограничение работы рынков только с 20:00 до 06:00 следующего дня.

Обязательства по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм. В частности, наличие масок, очков и перчаток. Также это требование распространяется и на посетителей, которые обязательно должны находиться на рынках в масках.

Кроме того, члены исполкома решили обратиться в Кабмину с просьбой разрешить работу черновицким рынкам и определить порядок торговли.

Напомним, 27 апреля в Черновцах и Полтаве предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу продуктовых рынков и торговых мест.

В то же время, Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм. По его словам, на сегодня готовится решение, которое позволит открыть около 280 рынков по всей стране, однако данный перечень может быть расширен, если другие рынки смогут обеспечить надлежащее соблюдение санитарных норм.