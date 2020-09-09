В Черновцах протестуют против дистанционного обучения

В Черновцах около 150 человек вышли на акцию протеста против дистанционного обучения под стены областной государственной администрации. Демонстранты требуют разрешить работу школ в городе.

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

На акцию протеста собрались около 150 человек. Это родители школьников, которым запретили посещать учебные заведения в связи с попаданием города в "красную зону" карантина.

Фото: протесты в Черновцах (molbuk.ua)

К участникам протеста вышел глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он заявил, что предложил премьер-министру Денису Шмыгалю смягчить карантин в городе.

"Мы должны найти форму, в которой должны были работать спортивные школы, спортивные центры - там, где люди заботятся о своем здоровье и укрепляют его. Но в том числе говорили и об учебных заведениях", - сказал Осачук.

Во время выступления главы ОГА один из протестующих попытался отобрать у него микрофон. В итоге Осачук вернулся в здании Черновицкой ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что Черновицкий горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о включении города в "красную зону" карантина.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента заявили, что нарушения карантина в регионах "красной зоны" связаны с приближением местных выборов.

Также сообщалось, что с мэрами планируют проводить "индивидуальные беседы" из-за саботажа соблюдения карантина.