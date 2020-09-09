У Чернівцях протестують проти дистанційного навчання

У Чернівцях близько 150 людей вийшли на акцію протесту проти дистанційного навчання під стіни обласної державної адміністрації. Демонстранти вимагають дозволити роботу шкіл в місті.

Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

На акцію протесту зібралися близько 150 осіб. Це батьки школярів, яким заборонили відвідувати навчальні заклади в зв'язку з попаданням міста в "червону зону" карантину.

Фото: протести в Чернівцях (molbuk.ua)

До учасників протесту вийшов голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Він заявив, що запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю пом'якшити карантин в місті.

"Ми повинні знайти форму, в якій повинні були працювати спортивні школи, спортивні центри - там, де люди піклуються про своє здоров'я і зміцнюють його. Але в тому числі говорили і про навчальних закладах", - сказав Осачук.

Під час виступу голови ОДА один з протестувальників спробував відібрати у нього мікрофон. У підсумку Осачук повернувся в приміщенні Чернівецької ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що Чернівецька міськрада подасть в суд на Кабмін через рішення про включення міста в "червону зону" карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента заявили, що порушення карантину в регіонах "червоної зони" пов'язані з наближенням місцевих виборів.

Також повідомлялося, що з мерами планують проводити "індивідуальні бесіди" через саботаж дотримання карантину.