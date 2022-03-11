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В Черновцах просят убрать с объявлений личные телефоны сельских голов

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Черновцы, Пятница 11 марта 2022 15:07
В Черновцах просят убрать с объявлений личные телефоны сельских голов Фото: Черновицкая ОГА (shpalta media)
Автор: Анна Шиканова

В Черновцах попросили убрать из объявлений личные номера телефонов сельских голов и глав ОТГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую областную государственную администрацию.

Как сообщили в Черновицкой ОГА, вчера через социальные сети и мессенджеры распространили объявления о бесплатном размещении переселенцев в сельских и поселковых общинах Черновицкой области.

В объявлениях также указали личные номера глав громад – без их разрешения и ведома. Сегодня из-за ажиотажа и большого количества звонков работа глав громад заблокирована.

"Напоминаем, Буковина принимает переселенцев, но координируется этот процесс через колл-центр областной военной администрации. Телефон горячей линии: 080 033 50 47. Просим все, кто распространил сообщения с номерами голов громад, немедленного его удалить. Источник утечки информации устанавливается", - сказано в сообщении.

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