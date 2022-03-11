У Чернівцях просять прибрати з оголошень особисті телефони сільських голів

У Чернівцях попросили прибрати з оголошень особисті номери телефонів сільських голів та голів ОТГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку обласну державну адміністрацію.

Як повідомили у Чернівецькій ОДА, вчора через соціальні мережі та месенджери поширили оголошення про безкоштовне розміщення переселенців у сільських та селищних громадах Чернівецької області.

В оголошеннях також вказали особисті номери голів громад - без їх дозволу і відома. Сьогодні через ажіотаж і велику кількість дзвінків робота голів громад заблокована.

"Нагадуємо, Буковина приймає переселенців, але координується цей процес через колл-центр обласної Військової адміністрації. Телефон гарячої лінії: 080 033 50 47. Просимо всі, хто поширив повідомлення з номерами голів громад, негайного його видалити. Джерело витоку інформації встановлюється", - сказано в повідомленні.

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